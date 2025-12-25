Daily Mail: пятеро детей исчезли во время пожара — родители не верят в их смерть

В канун Рождества 1945 года в доме Соддеров вспыхнул пожар, в котором «погибли» пятеро детей — 14-летний Морис, 12-летняя Марта Ли, 10-летний Луис, восьмилетняя Дженни и пятилетняя Бетти. Их тела так и не нашли. Эта история породила множество жутких теорий — от похищения до заговора, пишет Daily Mail.

Пожар в сочельник

Джордж и Дженни Соддер отмечали праздник с девятью своими детьми. Все шло хорошо, однако глубокой ночью двухэтажный дом оказался охвачен пожаром. Старшая дочь семейства спасла младшую сестру Сильвию, еще двое мальчиков смогли выбраться сами. Пятеро остальных детей исчезли без следа.

Сильвия затем вспоминала, как сидела в грузовике после произодшего. Отец порезал руку, когда пытался спасти ее братьев и сестер, из раны шла кровь. Мать убежала к соседям, чтобы попросить помощи, но телефонная линия была повреждена — пожарные прибыли только к утру.

Отсутствие останков

Останков, костей или тел не нашли. Власти объяснили произошедшее неисправностью проводки. Соддеры заподозрили неладное. Они не могли поверить, что огонь полностью уничтожил пять тел — должно было остаться хоть что-то. Они быстро пришли к выводу, что детей похитили.

Родители объявили вознаграждение в тысячи долларов, наняли детективов, объехали весь Нью-Йорк, Кентукки, Флориду — все безуспешно.

«Похищены в канун Рождества 1945-го, дом был сожжен для сокрытия улик», — гласила подпись на доске объявлений.

Соддеры получали множество писем с «зацепками», однако на деле все оказывались пустышкой. Убитые горем родители не раз становились жертвой мошенников, которые выманивали у них деньги, обещая помощь в расследовании.

Теории

Теорий несколько. Первая — дети действительно сгорели. Вторая — были похищены потому, что их отец критиковал Муссолини. Третья — поджог и похищение были совершены с целью вымогательства в дальнейшем.

Отмечается, что за три месяца до трагедии Джордж вступил в конфликт с местной мафией. Отец семейства занимался грузовым бизнесом, у него вымогали деньги. Мужчина отказался платить. Преступники пообещали, что его дом «скоро взлетит». После пожара людей, которые угрожали Джорджу, допросить не удалось.

