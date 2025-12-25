В Москве прошла церемония прощания с народным артистом РФ Анатолием Лобоцким

Александра Якимчук
В последний путь актера проводили из театра Маяковского, которому он посвятил 40 лет жизни.

Прощание с Анатолием Лобоцким

Фото: Евгений Мессман/ТАСС

В Москве попрощались с народным артистом России Анатолием Лобоцким. Об этом сообщило РИА Новости.

Церемония прошла в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского, в котором актер служил с 1985 года. С Лобоцким пришли проститься родственники, друзья, коллеги и поклонники.

Перед началом церемонии было показано слайд-шоу, состоящее как из личных фотографий артиста, так и из моментов его профессиональной деятельности.

«Мы потеряли большого артиста, несправедливо, незаслуженно рано… И мы потеряли большого человека. То, как он относился к театру, он был смыслообразующим звеном и в театре, и в нашей жизни», — отметил художественный руководитель Московского академического театра имени Владимира Маяковского Егор Перегудов.

Сердце Анатолия Лобоцкого остановилось 20 декабря. Ему было 66 лет. Причиной смерти стал рак, с которым актер продолжительное время боролся.

Артиста похоронят на Троекуровском кладбище.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как проходили последние годы жизни Лобоцкого.

