«Лучший новогодний подарок»: у Александра Кержакова родился четвертый ребенок

Кержаков опубликовал фото с новорожденным четвертым ребенком

У российского футболиста Александра Кержакова родился четвертый ребенок. Об этом лучший бомбардир «Зенита» сообщил в своем Telegram-канале.

«Самый лучший новогодний подарок в жизни, от самого лучшего человека на земле», — лаконично подписал футболист трогательное фото, на котором целует ребенка.

Сообщается, что младенец — мальчик. Его мать — кинопродюсер Евгения Ледащева, на которой знаменитый спортсмен женился летом 2022 года.

О том, что у пары скоро родится первый общий ребенок, еще заранее знала его бывшая супруга, 32-летняя блогер Милана Тюльпанова.

По словам телеведущей, об этом ей сообщили некие источники — ранее Тюльпанова не раз давала понять, что испытывает отнюдь не теплые чувства к нынешней избраннице экс-нападающего сборной России. В браке с Тюльпановой у футболиста родился сын Артем, которого мать подчеркнуто ревновала к Ледащевой.

Кроме того, от предыдущих семейных отношений у Кержакова остались еще двое детей — девочка Дарья от первого брака с Марией Головой и сын Игорь от гражданского брака с Екатериной Сафроновой.

