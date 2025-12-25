«Лучший новогодний подарок»: у Александра Кержакова родился четвертый ребенок

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 68 0

Футболист опубликовал трогательное фото с сыном.

Сколько детей у Александра Кержакова

Фото: СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Александр Федоров

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Кержаков опубликовал фото с новорожденным четвертым ребенком

У российского футболиста Александра Кержакова родился четвертый ребенок. Об этом лучший бомбардир «Зенита» сообщил в своем Telegram-канале.

«Самый лучший новогодний подарок в жизни, от самого лучшего человека на земле», — лаконично подписал футболист трогательное фото, на котором целует ребенка.

Сообщается, что младенец — мальчик. Его мать — кинопродюсер Евгения Ледащева, на которой знаменитый спортсмен женился летом 2022 года.

О том, что у пары скоро родится первый общий ребенок, еще заранее знала его бывшая супруга, 32-летняя блогер Милана Тюльпанова.

По словам телеведущей, об этом ей сообщили некие источники — ранее Тюльпанова не раз давала понять, что испытывает отнюдь не теплые чувства к нынешней избраннице экс-нападающего сборной России. В браке с Тюльпановой у футболиста родился сын Артем, которого мать подчеркнуто ревновала к Ледащевой.

Кроме того, от предыдущих семейных отношений у Кержакова остались еще двое детей — девочка Дарья от первого брака с Марией Головой и сын Игорь от гражданского брака с Екатериной Сафроновой.

Ранее 5-tv.ru писал, что Кержаков показал, сколько тратит на сына.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.44
-0.15 92.47
-0.34
Год Лошади преподаст Овнам урок: подробный гороскоп на 2026 год

Последние новости

13:54
Нервная система истощается: к чему приводит стресс при депрессии
13:45
«Недостоверные источники»: Захарова опровергла статью о намерениях РФ изменить план по Украине
13:34
Кровавое поздравление: Зеленский пожелал врагам смерти в рождественском обращении
13:20
Похищение? Пятеро детей исчезли во время пожара — родители не верили в их смерть
13:09
В Кургане рядом со зданием турагентства нашли замершее тело мужчины
12:58
Веру Алентову увезли на скорой во время прощания с Анатолием Лобоцким

Сейчас читают

Веру Алентову увезли на скорой во время прощания с Анатолием Лобоцким
Лурье не намерена разрешать Долиной жить в своей квартире после решения суда
«Буду в ней мыть посуду»: Боярская показала подарок от Матвеева на 40-летие
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

☦Православный календарь на 2026 год: пост и праздники
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026