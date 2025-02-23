«А вот как на самом деле»: футболист Кержаков показал, сколько тратит на сына

Ранее экс-супруга спортсмена заявила, что он платит один рубль в качестве алиментов.

Футболист Александр Кержаков отреагировал на обвинения бывшей супруги, блогера Миланы Тюльпановой, в том, что он якобы платит ей алименты суммой в один рубль в месяц. Возмущенный спортсмен выложил скриншот из приложения банка, где четко видно, что он отправил Тюльпановой 85 тысяч рублей.

После этого платежа он отправил бывшей еще один рубль, уточнив в сообщении, что это алименты.

Фото: Instagram*/a.kerzhakov11

«Когда вранье — образ жизни. А вот как это есть на самом деле», — подписал скриншот футболист у себя в блоге.

Накануне экс-супруга спортсмена выложила в сеть скриншот. Где было видно, что Кержаков перевел ей только рубль.

«Александр платит алименты в размере прожиточного минимума — 11 тысяч рублей. Я неплохо зарабатываю сама, мне помогает мой молодой человек. Я не нуждаюсь в деньгах, поэтому не вижу смысла что-то требовать и доказывать», — говорила ранее Тюльпанова, когда после судебных разбирательств их общий со спортсменом сын Артемий остался жить с ней.

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