Не затягивайте лечение: как не оглохнуть после гонконгского гриппа

Россияне массово жалуются на опасное осложнение.

Россияне жалуются на ухудшение слуха после гонконгского гриппа

Новое опасное осложнение появилось после гонконгского гриппа. Он у многих протекает очень бурно, с температурой под 40 и сильным кашлем. А те, кто переболел, теперь жалуются, не только на ухудшение зрения, но и потерю слуха. Причем такое состояние может длиться неделями.

«Вот эта интоксикация и высокая температура при наличии уже каких-то, может быть, минимальных изменений, которые пациенты не всегда сразу улавливают, она может привести к снижению слуха. Кроме того, сам вирус может проникнуть внутрь внутреннего уха. Вот если туда попадет вирус, а это возможно, если выраженная интоксикация есть в организме, и, соответственно, поражение вот этого органа может привести к потере слуха», — рассказала оториноларинголог, профессор, член Российской ассоциации оториноларингологов и Европейского общества ринологов Ирина Кириченко.

Врачи говорят: если затянуть лечение, возможны необратимые последствия. Поэтому к специалистам советуют обращаться при первых же симптомах

Ранее 5-tv.ru рассказал, как отличить гонконгский грипп от ОРВИ.

Специалист подчеркивает, что при подозрении на гонконгский грипп, особенно при высокой температуре, сильной головной боли и одышке, необходимо незамедлительно обратиться к врачу.

