Делает зубы желтыми: стоматологи назвали самый опасный праздничный напиток

Дарья Орлова
Дарья Орлова

Можно минимизировать вред, однако лучший вариант — подобрать альтернативу.

Какой алкогольный напиток вреден для зубов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Mirror: шампанское разрушает эмаль и делает зубы желтыми

Доктор Найри Уитли, стоматолог с 20-летним стажем, предупредила, что просекко разрушает эмаль и окрашивает зубы в желтый оттенок. Ее слова приводит Mirror.

Кислотная угроза

Просекко кажется легким праздничным напитком, но его высокая кислотность размягчает зубную эмаль, делая ее уязвимой к пятнам и эрозии. Доктор Уитли отметила, что сочетание «шипучести» и кислоты приводит к истончению, помутнению и поседению эмали. Чистить зубы сразу употребления напитка после нельзя — это разнесет кислоту в ротовой полости, усугубив ущерб. Чтобы сохранить белизну зубов, следует пить через соломинку, минимизируя контакт с зубами.

Советы от экспертов

Доктор Ванесса Кривен подтвердила: просекко и шампанское — идеальная смесь для эрозии. Она также рекомендует использовать соломинку, а также жвачку как защитный барьер — слюна нейтрализует кислоту. Если зубы стали чувствительными, не будет лишним посетить стоматолога: это сигнал проблем с деснами. Белые, серые, коричневые или черные пятна — кариес от сахара, на которое не следует налегать. 

Сладкоежкам доктор Уитли советует заменить калорийные лакомства темным шоколадом — меньше сахара, ниже риски. Идеально — сырная тарелка: кальций и фосфаты укрепляют эмаль, балансируют pH, снижают кислотность. Брюссельская капуста на рождественском ужине тоже придется весьма кстати — источник кальция и витамина C.

