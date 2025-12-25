Путин отметил сплоченность участников конкурса «Лидеры России. Команда»

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 31 0

Командная работа, по словам президента, — конкурентное преимущество человека.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Путин: главный критерий в конкурсе «Лидеры России. Команда» — командная работа

Умение работать в команде становится конкурентным преимуществом человека. Об этом в ходе заседания Государственного Совета сообщил президент России Владимир Путин.

«Сегодня конкурентным преимуществом человека становится умение работать в команде. Неслучайно в новом сезоне конкурса „Лидеры России“ заявки на участие подаются не индивидуально, а в составе команды единомышленников», — сказал глава государства.

По словам Путина, в новом сезоне конкурса «Лидеры России» командная работа конкурсантов будет оцениваться в первую очередь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин спрогнозировал крупнейший технологический прорыв в течение 10-15 лет. Искусственный интеллект является прорывной и всеохватывающей технологией, которая очень быстро проникает во все сферы жизни. Президент обратил внимание региональных команд и отраслевых руководителей на то, что трансформация уже ворвалась в повседневную реальность, поэтому все должны быть готовы к этому. Путин призвал трансформировать систему подготовки кадров, сделав обучение непрерывным процессом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.44
-0.15 92.47
-0.34
Год Лошади преподаст Овнам урок: подробный гороскоп на 2026 год

Последние новости

18:36
Рождество в клетке: как опасные преступники отмечают зимние праздники
18:25
Съехала? Лариса Долина покинула квартиру в Хамовниках
18:25
«Это дезинформация»: адвокат Долиной о взыскании с Лурье средств за ЖКХ
18:14
Уитакер: конфликт на Украине может прекратиться в ближайшие три месяца
18:05
«Мариуполь выглядел хуже, чем Сталинград в военных фильмах»: Куприк о поездках в Донбасс
17:58
Люди прыгали из окон: в Невском районе Петербурга загорелось двухэтажное здание

Сейчас читают

Вынесли на носилках с похорон: опубликовано последнее видео с Верой Алентовой
Прожили вместе почти 60 лет: трогательная история любви Алентовой и Меньшова
Уверенной походкой: последние кадры Веры Алентовой на прощании с Лобоцким
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

☦Православный календарь на 2026 год: пост и праздники
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026