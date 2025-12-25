«Статус пересмотрели»: Куприк о причинах пристального внимания со стороны украинских властей

Зеленский лично подписал бумагу о лишении певца звания заслуженного артиста Украины.

Куприк рассказал об угрозах СБУ

Фото: legion-media/PhotoXPress.ru

Сергей Куприк откровенно рассказал об угрозах СБУ из-за поддержки жителей Донбасса

Гость нового выпуска проекта «Сорян, это подкаст» Сергей Куприк откровенно рассказал об угрозах СБУ из-за поддержки жителей Донбасса и лишении его звания заслуженного артиста Украины в 2020 году.

Куприк поделился, что данная госнаграда была присвоена ему в 2000 году указом президента Украины Леонида Кучмы за вклад в развитие культуры и искусства, а также за создание баллады о Луганске, ставшей символом региона.

«Получается, что звание заслуженного артиста Украины я получил благодаря народу Луганска. Это была благодарность за песню и поддержку региона. А в 2020 году мой статус пересмотрели и внесли мое имя в украинский санкционный список. Зеленский лично подписал бумагу о лишении меня звания заслуженного артиста Украины. Причиной стали открытая поддержка жителей Донбасса, регулярная гуманитарная помощь и участие в концертах для военных и мирного населения», — рассказал Куприк.

Певец также рассказал о поступавших в его сторону угрозах от представителей Службы безопасности Украины [СБУ]. «Мне звонили из СБУ, представлялись разными людьми, спрашивали, почему я поддерживаю тех, кого они считают врагами, — поделился Куприк. — Они пытались запугать, но я не изменил своей позиции».

