Спорное дело: адвокат Бутырина призвала проверить компетенцию судей, работавших с Долиной

Адвокат Бутырина призвала проверить компетенцию судей нижестоящих судов по делу

Народной артистке РФ Ларисе Долиной следует покинуть спорную квартиру в Хамовниках, об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала адвокат Анна Бутырина.

«По данной ситуации я лично думаю, что следует проверить компетенцию судей нижестоящих судов, которые выносили данное решение. Провести проверку по данному поводу. Полагаю, что вынесенное решение о выселении Долиной и передаче спорной квартиры Лурье является окончательным», — считает юрист.

Ларисе Долиной же следует соблюдать вынесенное решение и не препятствовать выселению. На пересмотр дела у артистки шансов нет.

Напомним, что квартира стала предметом спора после того, как Долина продала ее Лурье в 2023 году, находясь, как было установлено судом, под влиянием мошенников. Певица, поверившая злоумышленникам, выдававшим себя за сотрудников силовых структур, передала им всю вырученную сумму в 112 миллионов рублей. Преступники были найдены и осуждены.

Однако покупательница осталась и без денег, и без жилья. Первоначально суды разных инстанций, признав сделку незаконной из-за обмана, оставляли квартиру за Долиной. Лурье удалось восстановить справедливость только в Верховном суде, который встал на сторону добросовестной покупательницы, не знавшей о мошеннической схеме.

Ранее 5-tv.ru писал, что суд постановил выселить Долину из квартиры в Хамовниках в пользу покупательницы Полины Лурье.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.