Спорное дело: адвокат Бутырина призвала проверить компетенцию судей, работавших с Долиной

|
Лалита Балачандран
Лалита Балачандран Эксклюзив 33 0

Юрист рекомендовала артистке не препятствовать выселению из квартиры в Хамовниках.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Адвокат Бутырина призвала проверить компетенцию судей нижестоящих судов по делу

Народной артистке РФ Ларисе Долиной следует покинуть спорную квартиру в Хамовниках, об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала адвокат Анна Бутырина.

«По данной ситуации я лично думаю, что следует проверить компетенцию судей нижестоящих судов, которые выносили данное решение. Провести проверку по данному поводу. Полагаю, что вынесенное решение о выселении Долиной и передаче спорной квартиры Лурье является окончательным», — считает юрист.

Ларисе Долиной же следует соблюдать вынесенное решение и не препятствовать выселению. На пересмотр дела у артистки шансов нет.

Напомним, что квартира стала предметом спора после того, как Долина продала ее Лурье в 2023 году, находясь, как было установлено судом, под влиянием мошенников. Певица, поверившая злоумышленникам, выдававшим себя за сотрудников силовых структур, передала им всю вырученную сумму в 112 миллионов рублей. Преступники были найдены и осуждены.

Однако покупательница осталась и без денег, и без жилья. Первоначально суды разных инстанций, признав сделку незаконной из-за обмана, оставляли квартиру за Долиной. Лурье удалось восстановить справедливость только в Верховном суде, который встал на сторону добросовестной покупательницы, не знавшей о мошеннической схеме.

Ранее 5-tv.ru писал, что суд постановил выселить Долину из квартиры в Хамовниках в пользу покупательницы Полины Лурье.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.88
-0.56 91.89
-0.58
Год Лошади преподаст Овнам урок: подробный гороскоп на 2026 год

Последние новости

20:00
Изнанка ближе, чем кажется: что показали в первых четырех сериях финала «Очень странных дел»
19:53
«Талантливейший человек»: Галина Стаханова о творчестве Веры Алентовой
19:52
Спорное дело: адвокат Бутырина призвала проверить компетенцию судей, работавших с Долиной
19:45
Все, кроме рояля и стула: адвокат раскрыла условия по имуществу Долиной в спорной квартире
19:34
Звезда мирового масштаба: какой зритель запомнил Веру Алентову
19:15
Ничего святого: как службы в немецких церквях превратились в стриптиз-шоу

Сейчас читают

Зависть богов: смерть Лобоцкого стала роковой для Алентовой
Вынесли на носилках с похорон: опубликовано последнее видео с Верой Алентовой
Прожили вместе почти 60 лет: трогательная история любви Алентовой и Меньшова
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

☦Православный календарь на 2026 год: пост и праздники
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026