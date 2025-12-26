«Каждый прошел эту пытку»: актеры рассказали, как примеряли роль Деда Мороза

Максим Аверин: я сыграл Деда Мороза бессчетное количество раз

Народный артист России Максим Аверин сыграл роль Деда Мороза «бессчетное» количество раз. Об этом звезда сериала «Склифосовский» рассказал в беседе с aif.ru.

«Я сыграл бессчетное количество раз Деда Мороза. А как же иначе? Каждый артист прошел эту пытку. Это было в те годы, когда я работал в „Сатириконе“. У нас, как и во всех других театрах, были елки. Самое страшное дело было 1 января играть. Ребенку же не объяснишь, что вчера „дедушка“ праздновал», — вспоминает актер.

В жизни Аверина роль главного волшебника сыграла мама, артист нередко наблюдал, как она кладет подарки под елку. При этом артист все равно продолжает верить в чудо.

Актер Виктор Логинов также неоднократно перевоплощался в образ Деда Мороза. По словам артиста, иногда у него было по семь представлений за день, что сильно его выматывало.

«Когда я жил в Екатеринбурге, я долгое время работал Дедом Морозом: приглашали в детсады, школы, на корпоративы. <…> Я с ужасом вспоминаю, как у меня было порядка семи представлений за день. Дети приходят разные, ко всем надо найти подход, а у тебя сил уже никаких», — рассказал Логинов в разговоре с aif.ru.

При этом Виктор признается, что, несмотря на усталость, это было хорошее время, потому что он дарил детям радость.

Народный артист России Михаил Пореченков сыграл французского Деда Мороза Пэр-Ноэля в мини-сериале «Назад — к счастью, или Кто найдет Синюю птицу». Артист считает, что персонаж Деда Мороза близок ему по духу.

«Шубка была маловата, а так ничего, мне понравилось играть Деда Мороза. Этот персонаж мне близок. Я все время говорю: одно из самых главных качеств мужчины — это щедрость», — говорит Пореченков.

Актер МХАТа имени Горького Владимир Халтурин в 1990-е годы подрабатывал Дедом Морозом, чтобы прокормить семью.

«В 1990-е годы у многих были непростые времена. У нас с женой на руках — маленький ребенок, а еще кредит, в театре — мизерная зарплата. <…> Написали и расклеили по нашему району объявления о „Настоящем Деде Морозе“! Пошли звонки», — вспоминает Халтурин.

Супруга актера из подручных материалов смастерила костюм, и Халтурин отправлялся поздравлять детей. Он даже подружился с одной семьей, которая еще несколько лет просила Владимира поздравлять их детей с Новым годом.

