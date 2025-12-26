Сеть эволюции: находка археологов поставила под сомнение происхождение человека

|
Дарья Орлова
Ученые изучили челюсти и зубы древних людей.

Самый первый предок человека

Фото: 5-tv.ru

Находка археологов в Эфиопии поставила под сомнение происхождение человека

Археологические открытия в Эфиопии подрывают положение «Люси» как наиболее древнего и важного предка человека. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном в журнале PLOS One.

Ученые из США и Испании проанализировали окаменелости — челюсти и зубы. Они более древние, чем останки «Люси» — возраст превышает 3,2 миллиона лет. Их нашли в районе Ворансо-Милле, в 500 километрах от Аддис-Абебы. Вместе с ранее обнаруженным здесь фрагментом «стопы Бертеле» возрастом 3,4 миллиона лет эти артефакты отнесли к новому виду Australopithecus deyiremeda.

Специалисты выяснили, что этот вид сосуществовал на одной территории и в одно время с Australopithecus afarensis, к которому принадлежит «Люси». Исследование зубов выявило у Australopithecus deyiremeda рацион, богатый фруктами и листьями. В отличие от него, Australopithecus afarensis, вероятно, питался разнообразнее, включая травянистые растения.

Сравнение морфологических черт показало, что Australopithecus deyiremeda ближе к более раннему Australopithecus anamensis, жившему свыше четырех миллионов лет назад. Ученые видят в нем потенциального общего предка нескольких ветвей гомининов.

Выводы свидетельствуют о том, что в период 3,5–3,3 миллиона лет назад восточную Африку населяли несколько видов древних гомининов, осваивавших разные экологические ниши. Ранняя эволюция человека предстает не линейной сменой форм, а запутанной сетью параллельных линий.

