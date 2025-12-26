Пять лет за решеткой: кто рискует попасть в тюрьму за новогодний салют

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

Главное — выбирать подходящие места и строго соблюдать правила безопасности.

Можно ли попасть в тюрьму за запуск фейерверков

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Юрист Семченков: запуск фейерверков может привести к уголовной ответственности

Россияне за новогодние салюты и фейерверки могут оказаться за решеткой. Об уголовном наказании вплоть до тюремного срока за традиционный праздничный атрибут предупредил исполнительный директор отделения «Ассоциации юристов России» по Санкт-Петербургу Артемий Семченков, его слова приводит «Прайм».

Эксперт пояснил, что в ряде регионов России полностью запрещен запуск пиротехники. Если запрета нет, важно выбирать подходящее место и строго соблюдать правила безопасности.

При нарушениях полагается штраф от пяти до 15 тысяч рублей. Если фейерверк повредил имущество или здоровье других людей — до 50 тысяч рублей. В случае тяжкого вреда или гибели пострадавшего наступает уголовная ответственность по статье 218 УК РФ: принудительные работы или лишение свободы до пяти лет с полным возмещением ущерба.

Семченков рекомендовал запускать пиротехнику только на специально оборудованных площадках, информацию о которых публикуют на сайтах местных МЧС.

Новогодние фейерверки официально запрещены в 19 регионах России. В их число входят Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области, Крым и Севастополь.

