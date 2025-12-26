Человеческий суп: уборщик мест преступлений рассказал о самом ужасном эпизоде

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

Однажды ему пришлось работать три недели подряд.

Уборщик мест преступлений рассказал самые жуткие эпизоды

Фото: www.globallookpress.com/Uli Deck

Уборщик мест преступлений: человек умер в ванной и превратился в подобие супа

Уборщик мест преступлений поделился на Reddit самыми шокирующими случаями из своей практики.

Он описал инцидент с человеком, перенесшим инсульт в горячей ванне. Тело пробыло там несколько дней до обнаружения, постепенно превратившись в подобие человеческого супа. Команде пришлось использовать сети, чтобы выловить сваренное мясо и волосы.

Еще один случай произошел в комнате младенца, которого старший брат из-за плача бросил на пол и растоптал. Во время уборки сотрудник увидел детские игрушки, расплакался и попросил следователей рассказать детали трагедии.

Самая затяжная работа длилась три недели. Кровь жертвы просочилась сквозь перекрытия в квартиру соседей снизу. Из-за этого пришлось полностью демонтировать пол наверху и тщательно зачищать помещение внизу.

Ранее стало известно, что Новокузнецкий маньяк-каннибал Александр Спесивцев не вернул миллион рублей компенсации морального вреда, назначенной дочери одной из жертв. Такой вывод следует из материалов судебных приставов и судебных документов, доступных РИА Новости.

По данным приставов, в одном из исполнительных производств против Спесивцева сумма долга по компенсации морального вреда выросла до 938 тысяч рублей.

