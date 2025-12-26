Мужчина украл ценные вещи из дома двух женщин, но порезался об стекло и умер

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

Он запаниковал и решил покинуть место преступления, выбив окно.

Вор ограбил дом двух женщин



В Таиланде вор умер при попытке сбежать из ограбленного дома

В Таиланде вор, пытаясь скрыться с места преступления, умер от ранений. Об этом пишет The Thaiger.

Злоумышленник забрался в трехэтажный таунхаус. Хозяйка в это время находилась вместе с дочерью и годовалой внучкой на верхнем этаже. Женщины услышали странный шум внизу и немедленно вызвали полицию. Вскоре после этого послышался звук разбивающегося стекла.

Правоохранители зафиксировали признаки взлома, разбросанные вещи на первом этаже, капли крови и осколки стекла. Примерно в 300 метрах от дома они обнаружили мужчину с глубокими порезами. Его срочно доставили в больницу Бангпаконг из-за массивной кровопотери, но спасти подозреваемого медикам не удалось. Скорее всего, он запаниковал при звонке женщин в полицию, разбил стекло при бегстве и получил тяжелые раны.

Опознать грабителя пока не представляется возможным. Полиция также проверяет, действовал ли он в одиночку. Следственные мероприятия продолжаются.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США мужчина дважды ограбил один и тот же банк за двое суток.

