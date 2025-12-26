«Не спала на вокзале»: Полина Максимова рассказала о своем детстве

Полина Максимова рассказала, что не считает себя скучным человеком

Российская актриса Полина Максимова не считает себя скучным человеком несмотря на то, что ее биография не насыщена драматичными поворотами и тяжкими испытаниями. Об этом артистка заявила 5-tv.ru на премьере фильма «Чебурашка 2».

«У меня скучная биография для журналистов, наверное, потому что я не приезжала с другого конца России, не спала на вокзале <…> Но про меня можно сказать все, что угодно, кроме того, что я скучная <…> Я супер», — сказала артистка.

При этом, по словам кинозвезды, в детстве она была «тихоней» и интровертом, предпочитая читать книги в уединении.

Ранее Максимова отметила, что мать никогда не пыталась намеренно «воспитывать» ее, вместо этого подавая дочери личный пример, однако у ее родительницы были свои тонкие способы дать Полине понять, что она не права. Спокойным жестом и взглядом ее мама добивалась большего, чем могла бы криком и руганью. Кроме того, Светлана Максимова учила своего ребенка никогда ничего не бояться.

