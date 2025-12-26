«Не спала на вокзале»: Полина Максимова рассказала о своем детстве

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив 256 0

Актриса призналась, что всегда была интровертом.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Полина Максимова рассказала, что не считает себя скучным человеком

Российская актриса Полина Максимова не считает себя скучным человеком несмотря на то, что ее биография не насыщена драматичными поворотами и тяжкими испытаниями. Об этом артистка заявила 5-tv.ru на премьере фильма «Чебурашка 2».

«У меня скучная биография для журналистов, наверное, потому что я не приезжала с другого конца России, не спала на вокзале <…> Но про меня можно сказать все, что угодно, кроме того, что я скучная <…> Я супер», — сказала артистка.

При этом, по словам кинозвезды, в детстве она была «тихоней» и интровертом, предпочитая читать книги в уединении.

Ранее Максимова отметила, что мать никогда не пыталась намеренно «воспитывать» ее, вместо этого подавая дочери личный пример, однако у ее родительницы были свои тонкие способы дать Полине понять, что она не права. Спокойным жестом и взглядом ее мама добивалась большего, чем могла бы криком и руганью. Кроме того, Светлана Максимова учила своего ребенка никогда ничего не бояться.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.88
-0.56 91.89
-0.58
Раки, вас ждет важный поворот: подробный гороскоп на 2026 год

Последние новости

13:10
Премиум-автомобиль Ларисы Долиной попал в ДТП в Москве
13:04
«Не спала на вокзале»: Полина Максимова рассказала о своем детстве
13:00
Ракета «Союз» вывела на орбиту спутник из Плесецка
12:51
Посвященная Александру III выставка открылась в Русском музее
12:50
«Душевно щедрый человек»: Путин выразил соболезнования близким Веры Алентовой
12:40
«Слезы ручьем»: у Решетовой случился предновогодний нервный срыв

Сейчас читают

Сеть эволюции: находка археологов поставила под сомнение происхождение человека
Новый поворот в деле: поиски семьи Усольцевых будут возобновлены
Зависть богов: смерть Лобоцкого стала роковой для Алентовой
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео