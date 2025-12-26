Повышение МРОТ: что необходимо знать россиянам на 1 января 2026 года

МРОТ помогает защитить граждан от несправедливо низкого дохода

Значение минимального размера оплаты труда (МРОТ) важно для всех участников трудовых отношений. Об том, как влияет на жизнь россиян этот показатель, пишет информационное агентство URA.RU.

«Минимальный размер оплаты труда — это государственная гарантия, защищающая работников от несправедливо низкого дохода», — говорится в материале.

МРОТ устанавливается федеральным законом и действует на всей территории страны. Это означает, что работодатель не вправе выплачивать заработную плату ниже установленного государством уровня при полностью отработанной норме рабочего времени.

С 1 января 2026 года размер МРОТ составит 27 093 рубля. При этом в отдельных субъектах Федерации он может быть выше федерального значения. Повышенный МРОТ утверждается региональными властями и применяется с учетом районного коэффициента, что особенно характерно для территорий с особыми климатическими условиями.

Для работодателей МРОТ служит ориентиром при планировании фонда оплаты труда и расчете финансовых расходов. Кроме того, данный показатель используется при формировании государственного бюджета и определении объемов затрат на исполнение социальных обязательств.

В состав МРОТ включаются оклад, а также компенсационные и стимулирующие выплаты. Северные надбавки и районные коэффициенты начисляются дополнительно и не входят в федеральную минимальную заработную плату.

От величины МРОТ рассчитываются пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам, а также страховые взносы, уплачиваемые работодателем.

Следует учитывать, что при работе на неполную ставку, нахождении в отпуске или на больничном размер выплат может быть пропорционально ниже установленного МРОТ.

