Силы ПВО уничтожили 17 украинских дронов над Россией за пять часов

|
Евгения Алешина
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за пять часов сбили 17 украинских дронов. Об этом сообщили в Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

«В период с 8:00 до 13:00 по Москве дежурными средствами ПВО уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сообщили в ведомстве.

При этом 16 беспилотников сбили над территорией Республики Крым, а один — над акваторией Черного моря.

Территория России регулярно подвергается атакам со стороны Вооруженных сил Украины с начала специальной военной операции, о проведении которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Противник как устраивает налеты БПЛА, так и наносит ракетные удары.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ освободили Косовцево в Запорожской области. В ведомстве добавили, что армия России также нанесла массированный и шесть групповых ударов по объектам Украины в ответ на террористические атаки по объектам РФ. Всего за неделю российские средства ПВО сбили семь ракет Storm Shadow, 21 управляемую авиабомбу и 1 350 беспилотников ВСУ самолетного типа.

