«Развитие затормозилось»: Валерия рассказала о потере ребенка в 47 лет

Лилия Килячкова
Народная артистка РФ пыталась сохранить свое положение в тайне.

Фото: legion-media/Софья Сандурская/ТАСС

Народная артистка России Валерия потеряла ребенка в 47 лет. Об этом певица рассказала в интервью телеведущей Яне Чуриковой.

Десять лет назад Валерия забеременела от своего супруга, музыкального продюсера Иосифа Пригожина, однако певице не удалось сохранить ребенка. По словам артистки, они с супругом даже придумали имя будущему малышу.

«Я не знала, что я беременна. Я заболела жутко, я принимала какие-то чудовищные антибиотики какими-то лошадиными дозами. И мне не удалось сохранить (ребенка — Прим. ред.) <…> Был месяц плоду, когда мы поняли, что развитие затормозилось», — разоткровенничалась артистка.

Валерия призналась, что пыталась сохранить свое положение в тайне и даже не рассказывала об этом детям. В больницу она приходила через черный ход и наблюдалась под чужой фамилией. При этом недобросовестные работники медучреждения слили в сеть информацию о положении певицы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что беременную Лерчек госпитализировали с угрозой выкидыша.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

