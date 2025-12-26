Мужчина застрелил жену и выстрелил в лицо 13-летней падчерице из-за матча НФЛ

После содеянного он покончил с собой.
Фото: 5-tv.ru
NYP: мужчина застрелил жену и ранил падчерицу из-за спора о матче НФЛ
В США Джейсон Кенни застрелил свою жену Кристал и выстрелил в лицо 13-летней падчерице после ссоры из-за матча Национальной Футбольной Лиги (НФЛ). После содеянного он покончил с собой, пишет New York Post.
Самый страшный кошмар
В понедельник Джейсон Кенни, будучи пьяным, смотрел матч NFL между «Сан-Франциско» и «Индианаполис Колтс». Жена попросила его выключить трансляцию — это привело к драке. В ходе разборки женщина велела 12-летнему сыну позвонить в 911. Услышав выстрелы, мальчик схватил пистолет и побежал к соседям.
По прибытии полицейские обнаружили Кристалл мертвой. Джейсон также выстрелил в плечо и лицо своей 13-летней падчерице, но девочка выжила. Она рассказала полицейским, что умоляла отчима не стрелять, но он все же сделал это. Годовалая дочь пары спала в кроватке невредимой. Мальчик, сбежавший к соседям, также не пострадал.
Звонок сестре и самоубийство
После стрельбы Джейсон сбежал. Он позвонил сестре и сказал, что «сделал кое-что плохое» и они больше не увидятся. Затем приехал к отцу, где спрятался в сарае. Когда полицейские нашли мужчину, он покончил с собой.
