Мужчина застрелил жену и выстрелил в лицо 13-летней падчерице из-за матча НФЛ

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 30 0

После содеянного он покончил с собой.

Мужчина убил жену и ранил падчерицу из-за матча НФЛ

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

NYP: мужчина застрелил жену и ранил падчерицу из-за спора о матче НФЛ

В США Джейсон Кенни застрелил свою жену Кристал и выстрелил в лицо 13-летней падчерице после ссоры из-за матча Национальной Футбольной Лиги (НФЛ). После содеянного он покончил с собой, пишет New York Post

Самый страшный кошмар

В понедельник Джейсон Кенни, будучи пьяным, смотрел матч NFL между «Сан-Франциско» и «Индианаполис Колтс». Жена попросила его выключить трансляцию — это привело к драке. В ходе разборки женщина велела 12-летнему сыну позвонить в 911. Услышав выстрелы, мальчик схватил пистолет и побежал к соседям.

По прибытии полицейские обнаружили Кристалл мертвой. Джейсон также выстрелил в плечо и лицо своей 13-летней падчерице, но девочка выжила. Она рассказала полицейским, что умоляла отчима не стрелять, но он все же сделал это. Годовалая дочь пары спала в кроватке невредимой. Мальчик, сбежавший к соседям, также не пострадал.

Звонок сестре и самоубийство

После стрельбы Джейсон сбежал. Он позвонил сестре и сказал, что «сделал кое-что плохое» и они больше не увидятся. Затем приехал к отцу, где спрятался в сарае. Когда полицейские нашли мужчину, он покончил с собой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.88
-0.56 91.89
-0.58
Раки, вас ждет важный поворот: подробный гороскоп на 2026 год

Последние новости

16:10
Министр культуры РФ присоединилась к ежегодной акции «Елка желаний»
16:07
В Кремле сообщили о новых контактах России и США после переговоров в Майами
15:53
Мужчина застрелил жену и выстрелил в лицо 13-летней падчерице из-за матча НФЛ
15:43
«Спасибо за поддержку!» — Зрители Пятого канала смогли помочь 50 детям в 2025 году
15:41
Дмитрий Патрушев и Ирина Волк стали участниками акции «Елка желаний»
15:26
«Не играют роли»: главная ошибка женщин в приложениях для знакомств

Сейчас читают

«Не спала на вокзале»: Полина Максимова рассказала о своем детстве
Неизвестные страницы жизни Веры Алентовой: трогательные откровения из автобиографии актрисы
Зависть богов: смерть Лобоцкого стала роковой для Алентовой
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают