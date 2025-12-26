Сняли без разрешения: московская семья нашла свое фото в новости о проститутках

Супружеская пара из Москвы внезапно для себя стала известна на всю страну, вот только эта слава оказалась настолько сомнительной, что супруги намерены судиться сразу с несколькими СМИ. Те без их разрешения опубликовали снимок пары под новостью с громким заголовком. Который, как уверены пострадавшие, просто уничтожает их репутацию. И увидели это миллионы. Все объяснит корреспондент «Известий» Александр Орлов.

После рядового похода в супермаркет Анастасия Рукавишникова вдруг стала знаменитостью. Только внезапная слава оказалась не такой приятной. Все из-за снимка, который сделал один из столичных фотографов. На нем супружеская пара стоит в алкогольном отделе, а глава семьи уже готовится поставить несколько бутылок спиртного в тележку. И все бы ничего, но изображение стало иллюстрацией статьи с заголовком, который выставляет их в дурном свете.

«О том, что употребление пива в больших количествах доводит женщин до проституции, а мужчины становятся геями*. Сначала был шок. Потом хотелось кричать на весь мир, и вообще, что происходит. Почему я?» — рассказала пострадавшая Анастасия Рукавишникова.

Обладателем фотографии оказалось одно из московских СМИ. Выяснилось, что этот кадр использовался в различных статьях минимум четыре раза, а последняя работа разлетелась не только по сайтам, но и по группам в соцсетях. По скромным подсчетам Анастасии, фотографию могли увидеть 15 миллионов человек. Когда семья потребовала удалить изображение из сетей, никто не отреагировал.

«Я начала писать каналу, который это использовал. Меня заблокировали. Канал закрыли. И все. Я поняла, что дальше писать всем уже не имеет смысла, будут делать то же самое. У меня есть требования: удалить публикацию, удалить эту фотографию. Принести извинения, материальный ущерб», — продолжила Анастасия.

С точки зрения закона, семейная пара возмутилась вполне обоснованно. Ведь они не давали согласия на фотографирование и тем более на размещение.

Фотографировать и распространять изображения из публичных мест не запрещено. Однако есть одно но: на снимке не должно быть никаких акцентов на объекте или человеке. В случае с Анастасией фотографировали конкретно ее с супругом.

Через какое-то время ресурс, который использовал изображение, молча удалил фотографию. Однако Анастасию такой расклад не устроил.

«Удаление данной фотографии не освобождает от ответственности средства массовой информации в связи с тем, что уже распространилась данная фотография, и она уже гуляет по разным новостным сеткам и интернету. Поэтому гражданин вправе запретить использовать свое изображение», — объяснил адвокат Тимур Матвеев.

Семья Рукавишниковых хочет решить дело до суда. Направили претензию изданию и запросили публичные извинения и моральную компенсацию — 250 тысяч рублей. Накануне с Анастасией связался якобы юрист портала, однако к соглашению стороны так и не пришли. Идти в суд Анастасия готова, но в этом случае сумма компенсации увеличится в разы.

* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России