Мужчина жестоко расправился с арендатором и спрятал останки в бочке на участке

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 22 0

Про содеянное подозреваемый рассказал своим родственникам по телефону.

Что известно о расправе над арендатором с останками в бочке

Фото: www.globallookpress.com/ IMAGO Niyi Fote

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Пожилой мужчина из США признался в беседе с родственниками, что жесткого расправился со своим арендатором. Об этом сообщил KPTV.

Проживающий в штате Вашингтон Рикки Миллер — владелец крупного участка земли — позвонил родственникам 16 декабря. В ходе телефонного разговора мужчина рассказал, что виновен в смерти арендатора.

В свою очередь близкие пенсионера незамедлительно связались с полицией. Правоохранители приехали на место происшествия и провели обыск участка. Останки 71-летнего Денниса Шмитта уполномоченные сотрудники отыскали в бочке.

«Это безумие. Не думала, что такое может случиться в нашей глуши», — призналась соседка Миллера Эмма Уизерс.

Из данных судебно-медицинской экспертизы следует, что убитому были нанесены множественные травмы головы. По всей видимости, мужчину задушили.

В дальнейшем Миллеру предъявили обвинение в расправе и незаконном сокрытии трупа. Соседи Рикки уверяли, что между арендодателем и арендатором, проживавшем в крайне маленьком доме на участке Миллера, нередко возникали громкие ссоры.

Ранее, писал 5-tv.ru, маньяк зверски убил молодую пару.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.69
-0.19 91.21
-0.68
Возможность обрести близкого: астропрогноз для всех знаков зодиака на янв...

Последние новости

4:15
Мужчина жестоко расправился с арендатором и спрятал останки в бочке на участке
3:40
Дочери бывшего принца Эндрю отреклись от него ради общения с королевской семьей
3:15
Эрмитаж отправил заявление Польше по делу археолога Бутягина
2:37
Ким Чен Ын указал на укрепление союзнических отношений России и КНДР в 2025 году
2:15
«Все утихомирится»: Пригожин предсказал будущее Долиной после скандала
1:42
Умер гитарист и клавишник британской группы The Cure Перри Бэмоунт

Сейчас читают

Мужчина застрелил жену и выстрелил в лицо 13-летней падчерице из-за матча НФЛ
В Иркутске женщина пыталась взыскать с пасынка 500 млн рублей и получила срок
Зависть богов: смерть Лобоцкого стала роковой для Алентовой
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают