В США три человека получили ранения во время стрельбы в офисе шерифа

Фото: www.globallookpress.com/Kyle Mazza
Во время стрельбы в здании офиса шерифа округа Шошоне, штат Айдахо, в США пострадали как минимум три человека. Об этом написала газета Shoshone News-Press со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
По данным издания, двое раненых получили огнестрельные повреждения. Пострадавшие были экстренно доставлены в медицинское учреждение.
К тому же в публикации уточнялось, что судьба третьего пострадавшего на момент сообщения оставалась не до конца ясной. Предположительно, злоумышленник может находиться внутри здания.
Незадолго до инцидента местные власти предупреждали о вооруженном человеке в офисе шерифа и призывали жителей соблюдать меры предосторожности. Источник Shoshone News-Press сообщил, что подозреваемый после стрельбы забаррикадировался внутри помещения, что осложнило работу экстренных служб.
Официальные структуры в данный момент не раскрыли подробности произошедшего. Информация о состоянии пострадавших в ходе операции уточняется.
