В США три человека получили ранения во время стрельбы в офисе шерифа

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 18 0

Подозреваемый забаррикадировался внутри помещения, что осложнило работу экстренных служб.

Что известно о стрельбе в офисе шерифа округа Шошоне США

Фото: www.globallookpress.com/Kyle Mazza

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Во время стрельбы в здании офиса шерифа округа Шошоне, штат Айдахо, в США пострадали как минимум три человека. Об этом написала газета Shoshone News-Press со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным издания, двое раненых получили огнестрельные повреждения. Пострадавшие были экстренно доставлены в медицинское учреждение.

К тому же в публикации уточнялось, что судьба третьего пострадавшего на момент сообщения оставалась не до конца ясной. Предположительно, злоумышленник может находиться внутри здания.

Незадолго до инцидента местные власти предупреждали о вооруженном человеке в офисе шерифа и призывали жителей соблюдать меры предосторожности. Источник Shoshone News-Press сообщил, что подозреваемый после стрельбы забаррикадировался внутри помещения, что осложнило работу экстренных служб.

Официальные структуры в данный момент не раскрыли подробности произошедшего. Информация о состоянии пострадавших в ходе операции уточняется.

Ранее, писал 5-tv.ru, мужчина застрелил жену и выстрелил в лицо 13-летней падчерице из-за матча НФЛ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.69
-0.19 91.21
-0.68
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:02
«Мог срежиссировать только Бог»: Рутберг о потери Алентовой и Лобоцкого
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 декабря, для всех знаков зодиака
5:34
В США три человека получили ранения во время стрельбы в офисе шерифа
5:23
Медсестра обжаловала приговор за заражение более 70 человек гепатитом и ВИЧ
4:52
Сериал «Очень странные дела» ставит финальную точку: чем закончится приключение
4:39
«Демонстрирует мощь»: японский депутат восхитился новогодними украшениями Москвы

Сейчас читают

Мужчина застрелил жену и выстрелил в лицо 13-летней падчерице из-за матча НФЛ
В Иркутске женщина пыталась взыскать с пасынка 500 млн рублей и получила срок
Зависть богов: смерть Лобоцкого стала роковой для Алентовой
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают