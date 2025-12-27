Положена компенсация: куда обращаться при домогательствах на корпоративе

Адвокат Халеян: за домогательства на корпоративе можно требовать компенсацию

Корпоративные вечеринки, которые призваны сплачивать коллектив, иногда оборачиваются ситуациями, когда шутки переходят в унижение, а безобидный флирт — в навязчивые домогательства. Про то, как правильно вести себя в таких случаях и какие правовые механизмы защиты существуют, в беседе с Газета.ру рассказал адвокат по уголовным делам Альберт Халеян.

Главный приоритет в подобных ситуациях, по словам эксперта, — личная безопасность без стремления «уладить все мирно. Если возникает ощущение угрозы или ситуация выходит из-под контроля, правозащитник посоветовал покинуть опасное место и перейти туда, где есть люди. Другой вариант — обратиться к охране или администрации, а при необходимости и вовсе вызвать полицию. По словам адвоката, это естественная мера защиты, которая не является поводом для обвинений в излишней конфликтности.

Следующий шаг — фиксация произошедшего. Следует засвидетельствовать факт случившегося с помощью видеосъемки и аудиозаписи, сохраненной переписки, данных очевидцев, а также зафиксировать точное время и место инцидента. Халеян отметил, что в такой ситуации действовать лучше сразу, поскольку уже на следующий день многие участники мероприятия могут заявить, что ничего не помнят или не видели.

Специалист подчеркнул, что доказательства в подобных делах играют ключевую роль, так как именно они позволяют восстановить реальную картину событий и не свести все к обвинениям в адрес пострадавшего.

Правовой аспект

С юридической точки зрения домогательства, давление и травля могут подпадать под разные нормы закона.

Принуждение к действиям сексуального характера через угрозы или шантаж может квалифицироваться по статье 133 УК РФ, а действия сексуального характера с применением насилия или угроз — по статье 132 УК РФ.

Отдельно оцениваются угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (статья 119 УК РФ), а также физическое воздействие — от побоев без последствий (статья 6.1.1 КоАП РФ) до причинения легкого вреда здоровью (статья 115 УК РФ).

Даже если корпоратив проходит вне офиса, например, в ресторане, ответственность за обеспечение безопасных условий все равно лежит на работодателе. По результатам проверки он вправе применить дисциплинарные меры, однако внутреннее разбирательство не заменяет обращения в правоохранительные органы, если есть признаки преступления.

Кроме того, пострадавшая сторона имеет право требовать компенсацию причиненного вреда, и по закону он подлежит возмещению в полном объеме тем, кто его причинил.

Ко всему прочему Халеян предупредил о распространенной ошибке — попытке замять инцидент из-за неловкости перед коллегами. Когда начинается давление или травля, важно ставить на первое место собственную безопасность и документировать происходящее. Если вина нарушителя будет доказана, ответственность неизбежна, заключил эксперт.

