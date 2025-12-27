Умерла последняя из всемирно известных пятерняшек Дион

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 97 0

Судьбы необычных сестер приковали внимание всего мира в середине XX века.

Чем были известны пятерняшки Дион

Фото: ВКонтакте/wall-88464465_103

Аннет Дион — последняя из знаменитых пятерняшек Дион, ставших первыми в мире пяти близнецами, сумевшими пережить младенчество, — умерла в возрасте 91 года. Об этом написала газета The New York Times.

В издании отметили, что Аннет скончалась на 92-м году жизни. Она оставалась последней живой представительницей уникальной пятерки, чья судьба в середине XX века приковала внимание всего мира.

Известно, что пятерняшки Дион родились 28 мая 1934 года в канадской провинции Онтарио. Их появление стало медицинской сенсацией, так как до этого ни одни пятеро близнецов не выживали в столь раннем возрасте. Девочки обрели мировую известность и превратились в настоящую достопримечательность через несколько часов после родов — тысячи туристов приезжали, чтобы увидеть необычных сестер.

Судьбы пятерняшек сложились трагически. Первой умерла Эмили — ей было всего 20 лет. Мари долгое время боролась с депрессией, находилась на лечении и ушла из жизни в 36 лет. Позднее скончалась Ивон. Сесиль умерла в августе 2025 года.

Ранее, писал 5-tv.ru, женщина родила второго ребенка через 40 дней после смерти первого в утробе.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 декабря, для всех знаков зодиака

