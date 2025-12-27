Таиланд и Камбоджа подписали соглашение о прекращении огня

Таиланд и Камбоджа договорились о прекращения огня. Об этом сообщила пресс-секретарь камбоджийского министерства обороны генерал-лейтенант Мали Сочита в соцсети Х.

Представитель военного ведомства заявила, что стороны приняли и подписали совместное заявление 3-го специального заседания Камбоджийско-тайского Общего пограничного комитета между Королевством Камбоджа и Королевством Таиланд. В документе закреплена решительная готовность полностью соблюдать перемирие, а также декларировано стремление к миру и безопасности в приграничных регионах.

Очередное обострение конфликта на тайско-камбоджийской границе произошло 8 декабря в районе Хуай Тамалия. Подразделение армии Камбоджи обстреляло тайских военных, находившихся на своей территории. Атакующие вели огонь из стрелкового оружия и использовали беспилотные летательные аппараты — погиб один тайский военнослужащий, еще двое получили ранения.

Президент США Дональд Трамп 13 декабря заявил, что введет против Таиланда и Камбоджи торговые пошлины в случае продолжения боевых действий.

