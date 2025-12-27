ФСБ задержала жительницу Донецка за призывы к убийству военных и ударам по Москве

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 103 0

Женщина отправляла украинским спецслужбам фото российской военной техники.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Сотрудники ФСБ России задержали жительницу Донецка за призывы к убийству военных и ударам по Москве. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Сообщается, что в своих публикациях дончанка призывала убивать солдат и офицеров ВС РФ, а также наносить удары по Москве. Кроме того, выяснилось, что задержанная работала на украинскую разведку, отправляя противнику через мессенджер фотографии российской военной техники.

На женщину возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») и ст. 276 УК России («Шпионаж»).

Ранее 26 декабря в Луганской Народной Республике (ЛНР) был задержан мужчина, вербующий для украинских спецслужб исполнителей преступлений. Об этом сообщало УФСБ России по региону. Местный житель инициативно связался с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины и выразил свою готовность к сотрудничеству. На него возбудили дело о госизмене. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.69
-0.19 91.21
-0.68
Девы, вас ждет проверка на прочность: подробный гороскоп на 2026 год

Последние новости

12:00
На новом месте: эксперты объяснили, как выспаться в поездке
11:44
РДК* сообщил о смерти своего основателя Дениса Капустина**
11:29
Москву засыпает снегом: в столице объявили желтый уровень опасности
11:11
Готовьтесь сиять: простой и эффектный макияж для женщин на Новый год и корпоратив
11:11
Девы, вас ждет проверка на прочность: подробный гороскоп на 2026 год
11:11
Смех — не грех: Владимир Машков призвал отнестись к проблемам на Западе с юмором

Сейчас читают

«Град» обрушился на район сосредоточения ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Мужчина застрелил жену и выстрелил в лицо 13-летней падчерице из-за матча НФЛ
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 декабря, для всех знаков зодиака
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают