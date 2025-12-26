В ЛНР задержали работавшего на спецслужбы Украины вербовщика диверсантов

В Луганской Народной Республике (ЛНР) был задержан мужчина, вербующий для украинских спецслужб исполнителей преступлений. Об этом сообщили УФСБ России по региону.

По данным правоохранительных органов, местный житель самостоятельно связался с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины для сотрудничества. Его задачей была вербовка кандидатов для исполнения преступлений против общественности: совершения диверсий и террористических актов. Кроме того, задержанный координировал действия исполнителей.

«Преступник задержан, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК России („Государственная измена“)», — уточнили в ведомстве.

Следственные действия продолжаются.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сотрудники ФСБ предотвратили серию терактов в Калужской области. Житель региона планировал совершить акты самодельными взрывными устройствами на федеральном газохранилище и автомобильной стоянке оборонного предприятия. Подрывник был уроженцем города Запорожье и действовал по указанию украинских спецслужб.

Представители правоохранительных органов также обнаружили схрон с взрывчаткой и оружием.

