В ЛНР задержали работавшего на спецслужбы Украины вербовщика диверсантов

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 78 0

На него завели уголовное дело.

Задержали украинского вербовщика в ЛНР

Фото: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Луганской Народной Республике (ЛНР) был задержан мужчина, вербующий для украинских спецслужб исполнителей преступлений. Об этом сообщили УФСБ России по региону.

По данным правоохранительных органов, местный житель самостоятельно связался с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины для сотрудничества. Его задачей была вербовка кандидатов для исполнения преступлений против общественности: совершения диверсий и террористических актов. Кроме того, задержанный координировал действия исполнителей.

«Преступник задержан, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК России („Государственная измена“)», — уточнили в ведомстве.

Следственные действия продолжаются.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сотрудники ФСБ предотвратили серию терактов в Калужской области. Житель региона планировал совершить акты самодельными взрывными устройствами на федеральном газохранилище и автомобильной стоянке оборонного предприятия. Подрывник был уроженцем города Запорожье и действовал по указанию украинских спецслужб.

Представители правоохранительных органов также обнаружили схрон с взрывчаткой и оружием.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.88
-0.56 91.89
-0.58
Раки, вас ждет важный поворот: подробный гороскоп на 2026 год

Последние новости

11:36
Ищут романтики? Почему в новогодние праздники растет число супружеских измен
11:33
Пожертвовали собой: в Москве прощаются с погибшими при взрыве сотрудниками ДПС
11:23
Человеческий суп: уборщик мест преступлений рассказал о самом ужасном эпизоде
11:11
Алентова была против «Москвы слезам не верит»: история фильма, которого могло не быть
11:11
Раки, вас ждет важный поворот: подробный гороскоп на 2026 год
11:11
Королева красоты индейского племени Навахо была убита собственным мужем

Сейчас читают

Новый поворот в деле: поиски семьи Усольцевых будут возобновлены
Спорное дело: адвокат Бутырина призвала проверить компетенцию судей, работавших с Долиной
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 декабря, для всех знаков зодиака
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

☦Православный календарь на 2026 год: пост и праздники
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026