Пятеро россиян пострадали в ДТП с автобусом в Белоруссии

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 62 0

Авария произошла на автодороге М1 в Толочинском районе Витебской области.

Сколько россиян пострадали в ДТП с автобусом в Белоруссии

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Пятеро граждан России пострадали в результате ДТП с автобусом в Белоруссии. Об этом сообщили в посольстве РФ в республике.

«По уточненной информации, в результате ДТП с пассажирским автобусом „Брест — Москва“ в Витебской области пострадали пятеро граждан России», — говорится в публикации дипмиссии в Telegram-канале.

Уточняется, что пострадавшие доставлены в отделения хирургии и травматологии Оршанской городской больницы № 1. У них диагностированы травмы различной степени тяжести. В настоящее время пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

ДТП произошло на автодороге М1 в Толочинском районе Витебской области. Транспортное средство съехало в кювет и перевернулось. Всего в салоне автобуса находилось 14 человек. Одна из пассажирок, предположительно гражданка Белоруссии, скончалась на месте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Якутске автомобиль с восемью людьми провалился под лед. Инцидент произошел в микрорайоне Промышленный при выезде на лед в несанкционированном месте. В салоне находились восемь человек, среди них — ребенок. По информации спасателей, пятерым пассажирам удалось выбраться самостоятельно.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.69
-0.19 91.21
-0.68
Девы, вас ждет проверка на прочность: подробный гороскоп на 2026 год

Последние новости

15:12
Школьным учителям разослали инструкцию по общению с агрессивными детьми
14:50
Прогулки отменяются? Какая погода ожидает жителей регионов России на Новый год
14:32
«За ней не угонишься»: как дочь Турецкого стремительно затмевает знаменитого отца
14:12
Пятеро россиян пострадали в ДТП с автобусом в Белоруссии
13:54
В Калининграде пресекли деятельность группы, обманывавшей участников СВО
13:36
«С наступающим!» — Катерина Шпица объявила о второй беременности

Сейчас читают

Пресс-секретарь Белого дома сообщила о своей беременности
«Град» обрушился на район сосредоточения ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Зависть богов: смерть Лобоцкого стала роковой для Алентовой
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео