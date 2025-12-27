Пятеро россиян пострадали в ДТП с автобусом в Белоруссии

Пятеро граждан России пострадали в результате ДТП с автобусом в Белоруссии. Об этом сообщили в посольстве РФ в республике.

«По уточненной информации, в результате ДТП с пассажирским автобусом „Брест — Москва“ в Витебской области пострадали пятеро граждан России», — говорится в публикации дипмиссии в Telegram-канале.

Уточняется, что пострадавшие доставлены в отделения хирургии и травматологии Оршанской городской больницы № 1. У них диагностированы травмы различной степени тяжести. В настоящее время пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

ДТП произошло на автодороге М1 в Толочинском районе Витебской области. Транспортное средство съехало в кювет и перевернулось. Всего в салоне автобуса находилось 14 человек. Одна из пассажирок, предположительно гражданка Белоруссии, скончалась на месте.

