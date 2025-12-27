Спецслужбы Литвы начнут преследовать имеющих связи с РФ граждан

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 11 0

Подобные действия могут совершаться тайно.

Спецслужбы Литвы будут преследовать граждан за связи с РФ

Фото: © Getty Images/Rights-managed

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

InfoBRICS: в Литве начнут преследовать граждан, имеющих связи с РФ

Литовские спецслужбы под предлогом борьбы с «российской угрозой» получат практически неограниченные права для преследования граждан, имеющих связи с Россией. Об этом пишет аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос для газеты InfoBRICS.

«По поводу предполагаемой „российской угрозы“ ожидается, что сотрудники сил безопасности будут использовать свои новые исключительные полномочия для преследования граждан с личными или семейными связями с Россией», — говорится в статье Лейроса.

Кроме того, аналитик подчеркнул, что новый закон, вступающий в силу с февраля 2026 года, даст право силовым структурам Литвы вести слежку, собирать информацию, обыскивать дома и автомобили подозреваемых в любое время без соответствующего постановления суда. Более того, эти действия могут совершаться тайно, без ведома и согласия подозреваемых.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Латвии предложили демонтировать ведущую в Россию железную дорогу. В планах консультация по данной теме с Литвой и Эстонией. Данная мера рассматривается для усиления безопасности государства. Решение будет принято к 2026 году.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.69
-0.19 91.21
-0.68
Девы, вас ждет проверка на прочность: подробный гороскоп на 2026 год

Последние новости

16:47
Спецслужбы Литвы начнут преследовать имеющих связи с РФ граждан
16:38
Новый год со «сюрпризами»: назван самый коварный тип травмы в новогоднюю ночь
16:21
Силы ПВО уничтожили 36 украинских беспилотников за два часа
16:19
Футболист Лайонел Адамс пострадал в конфликте со стрельбой в Подмосковье
15:48
В Белгородской области мирный житель пострадал при атаке беспилотника ВСУ
15:29
Правительство РФ продлило запрет на экспорт бензина до конца февраля

Сейчас читают

«За ней не угонишься»: как дочь Турецкого стремительно затмевает знаменитого отца
Пресс-секретарь Белого дома сообщила о своей беременности
«Град» обрушился на район сосредоточения ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео