В Италии подсчитали убытки из-за запрета экспорта унитазов в Россию

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 38 0

В декабре Совет Европейского союза принял решение о продлении всех 19 пакетов экономических санкций в отношении РФ.

Италия оценила потери от запрета на поставки сантехники в РФ

Фото: © РИА Новости/Станислав Савин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Итальянская экономика рискует ежегодно недополучать порядка 140 миллионов евро из-за запрета на поставки санитарно-технической продукции в Россию. Как передает «РИА Новости», об этом заявил президент Итало-российской торговой палаты Винченцо Трани.

По его словам, введенные ограничения уже оказывают заметное влияние на промышленный сектор Италии.

«По последним оценкам, запрет на санитарные изделия приведет к ежегодным потерям около 140 миллионов евро для итальянского сектора», — отметил Трани.

Он уточнил, что с учетом других товарных групп, подпавших под ограничительные меры, совокупный объем упущенной выгоды может достигать 250 миллионов евро.

Особенно чувствительными последствия, подчеркнул глава палаты, станут для малого и среднего бизнеса. Такие компании, по его словам, на протяжении многих лет выстраивали партнерские связи с российскими контрагентами и занимали устойчивые позиции на рынке Российской Федерации.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.69
-0.19 91.21
-0.68
Девы, вас ждет проверка на прочность: подробный гороскоп на 2026 год

Последние новости

19:54
Силы ПВО уничтожили 111 дронов ВСУ над российскими регионами за три часа
19:36
Новогодние возмущения на Солнце: ожидаются ли магнитные бури 31 декабря
19:19
Число жертв израильской агрессии в Газе превысило 71 тысячу
19:00
Всем найдется место за столом? Список рождественских гостей короля Чарльза
18:38
В Италии подсчитали убытки из-за запрета экспорта унитазов в Россию
18:19
«Не имеете права сгущать краски»: Михаил Турецкий о конфликтах в коллективе

Сейчас читают

«За ней не угонишься»: как дочь Турецкого стремительно затмевает знаменитого отца
«Я пока что неуч»: Эмма Турецкая рассказала о своей жизни после отчисления из вуза
Не гости и не захватчики: ученый о том, каким будет первый контакт с пришельцами
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео