Россиянам рассказали о шестидневных рабочих неделях в 2026 году

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 18 0

Всего в следующем году россиян ожидает 118 выходных и праздничных дней.

Какие недели будет шестидневными в 2026 году

Фото: 5-tv.ru

Депутат Бессараб: в 2026 году в России не будет шестидневных рабочих недель

Россиянам не нужно будет работать шесть дней подряд больше года: ни одной шестидневной рабочей недели не будет в 2026 году, а ожидается лишь одна такая неделя в ноябре в 2027 году. Об этом в беседе с ТАСС рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб.

По ее словам, предстоящий год окажется довольно гармоничным для равносильного количества выходных и рабочих дней. Всего россиян ожидает 247 рабочих дней и 118 — выходных и праздничных.

«В предстоящем году не планируется ни одной шестидневной рабочей недели», — добавила Бессараб.

Предварительно, в 2027 году рабочим днем станет суббота, 13 ноября. До этого будет четыре выходных — с 4 по 7 ноября. Но итоговый производственный календарь на 2027 год появится лишь в конце следующего года.

Ближайшие длинные выходные ожидают россиян в честь новогодних праздников — в период с 31 декабря по 11 января. Эти 12-дневные каникулы станут рекордными по длительности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России переименуют некоторые профессии и должности в следующем году.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Месяц Земляного Быка: китайский гороскоп на январь 2026 года

