Деды Морозы на льду: парад новогодних волшебников со звездами «Елки-12» в Москве

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 1 802 0

Зрителей ждала насыщенная праздничная программа с анимационным шоу и флешмобом.

Фото, видео: 5-tv.ru

Актеры фильма «Елки-12» и Деды Морозы устроили парад на катке в Москве

Парад Дедов Морозов, который объединил горожан и создателей новогоднего кинохита «Елки-12», состоялся в Москве на катке Северного речного вокзала 27 декабря. Соответствующие кадры публикует 5-tv.ru.

Главным событием вечера стала встреча гостей с актерами фильма Константином Белошапкой и Екатериной Виноградовой, а также с продюсерами картины Тимуром Асадовым и Лалой Рустамовой.

«Для меня всегда важнее был праздник Рождество, как-то так сложилось, что это был в первую очередь праздник зимний, а Новый год уже следом. Но сейчас и Новый год, потому что и ребенок появился, и все это становится таким праздником, который объединяет всю страну, объединяет людей, все забывают обиды, забывают все это бытовое, фоновую тревогу и на неделю или сколько отдаются каким-то добрым светлым чувствам. Поэтому это тоже прекрасный праздник, прекрасное время, с чем вас и с наступающим поздравляю», — рассказал Белошапка.

На мероприятии посетителей ждала насыщенная праздничная программа: анимационное шоу, флешмоб с Дедами Морозами со всей столицы и традиционный новогодний хоровод на льду. Формат мероприятия задумывался как открытый и семейный — чтобы каждый мог почувствовать атмосферу наступающего праздника.

В течение вечера между участниками разыграли подарки за лучший новогодний костюм. Многие гости пришли в авторских нарядах.

Актеры и продюсеры фильма охотно общались с публикой. Они делились впечатлениями о съемках и отмечали, что «Елки-12» продолжают традицию теплых историй, которые объединяют людей в новогодние дни. По словам участников встречи, живой контакт со зрителями для них особенно ценен в канун праздников.

В завершение вечера все желающие смогли задать звездам интересующие вопросы и сделать памятные фотографии, превратив обычный зимний вечер на катке в настоящее новогоднее событие.

