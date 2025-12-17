Дед Мороз поздравил россиян с Новым годом: «Загадывайте любые желания!»

Московский Дед Мороз поздравил россиян с Новым 2026 годом

Московский Дед Мороз поздравил жителей девяти часовых поясов России с наступившим 2026 годом. Ко взрослым и детям он обратился из собственной резиденции в Кузьминках.

Главный зимний волшебник убежден в наступлении лучших и более светлых 12 месяцев.

«Желаю я всего хорошего, замечательного, доброго, радостного, позитивного! Пусть в семьях царит добро, а в доме достаток!» — сказал он.

Дедушка Мороз также обещал приложить усилия, чтобы часы отдыха, встреч с друзьями и путешествий в наступившем 2026-м шли как можно медленнее.

«Загадывайте любые желания, и я постараюсь, чтобы они как можно быстрее сбылись», — заверил Дед Мороз.

С наступлением января его задачу подарить новогодние сюрпризы и, кстати, новогоднее настроение можно считать успешно выполненной. Последним делом, сделать которое было необходимо в небольшой временной коридорчик между 2025-м и 2026-м, стало поздравление россиян.

Ведь слова Деда Мороза, пожалуй, самые весомые в наступившем году, ну и сбудутся чудесные пожелания с высокой вероятностью — все же он главный новогодний волшебник!