Мирный план Зеленского по Украине вызвал вопросы у читателей Die Welt

Мирная инициатива главы киевского режима Владимира Зеленского по завершению конфликта на Украине вызвала бурную реакцию у аудитории немецкого издания Die Welt.

В комментариях под публикацией пользователи усомнились в реалистичности предложенного плана и заявили, что подобные условия не могут быть приняты в текущей ситуации. Читатели издания отметили, что сам факт выдвижения требований со стороны Киева выглядит странно.

По мнению пользователя Callixtus, Зеленский может «предлагать что угодно», однако в истории именно победитель определяет параметры мирного соглашения.

«Зеленский может предлагать все, что хочет. Победитель определяет условия мирного договора», — написал он.

Схожую позицию выразил Otto K., подчеркнув, что проигрывающая сторона крайне редко способна диктовать условия.

Часть комментаторов напрямую заговорили о территориальном вопросе. Так, Marion G. написала, что конфликт в нынешнем виде не может продолжаться дальше, а Украине следует пойти на уступки в регионах, где традиционно проживало русскоязычное население.

«Эта ситуация так больше не может продолжаться. Украина должна наконец уступить территории, на которых всегда проживали этнические русские», — высказалась Marion G.

Другие читатели усмотрели в плане не стремление к миру, а угрозу новой эскалации. Arne D. заявил, что документ лишь подтверждает нежелание Зеленского и его европейских союзников завершать конфликт, назвав инициативу «бумажкой», которую Москва не сможет принять.

Комментарий Cord N. напомнил о послевоенной Германии, которая после поражения в 1945 году была вынуждена отказаться от значительных территорий. По его словам, Зеленский отказывается признать реальное положение дел, а затягивание процесса может привести к еще большим потерям.

«Так бывает, когда проигрываешь. Зеленскому следует быстро отступить, иначе территориальные потери станут еще более тяжелыми», — резюмировал Cord N.

До этого в среду, 24 декабря, украинские СМИ сообщили, что проект Зеленский представил во время общения с журналистами. Документ предполагает отказ Киева от вывода войск из новых российских регионов, при этом Москве предлагается покинуть Днепропетровскую, Николаевскую, Сумскую и Харьковскую области. Отдельным пунктом обозначено совместное управление Запорожской АЭС Украиной и США без участия России.

В РФ инициативу восприняли резко негативно. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов назвал предложенный Зеленским план попыткой уйти от реальности и игнорированием сложившихся на земле обстоятельств.

Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленский пытается выиграть время через референдум и перемирие.

