«Победитель диктует условия»: в Германии усомнились в мирном плане Зеленского
Сам факт выдвижения требований со стороны Киева пользователи сети сочли странным.
Фото: Reuters/Kacper Pempel
Мирный план Зеленского по Украине вызвал вопросы у читателей Die Welt
Мирная инициатива главы киевского режима Владимира Зеленского по завершению конфликта на Украине вызвала бурную реакцию у аудитории немецкого издания Die Welt.
В комментариях под публикацией пользователи усомнились в реалистичности предложенного плана и заявили, что подобные условия не могут быть приняты в текущей ситуации. Читатели издания отметили, что сам факт выдвижения требований со стороны Киева выглядит странно.
По мнению пользователя Callixtus, Зеленский может «предлагать что угодно», однако в истории именно победитель определяет параметры мирного соглашения.
«Зеленский может предлагать все, что хочет. Победитель определяет условия мирного договора», — написал он.
Схожую позицию выразил Otto K., подчеркнув, что проигрывающая сторона крайне редко способна диктовать условия.
Часть комментаторов напрямую заговорили о территориальном вопросе. Так, Marion G. написала, что конфликт в нынешнем виде не может продолжаться дальше, а Украине следует пойти на уступки в регионах, где традиционно проживало русскоязычное население.
«Эта ситуация так больше не может продолжаться. Украина должна наконец уступить территории, на которых всегда проживали этнические русские», — высказалась Marion G.
Другие читатели усмотрели в плане не стремление к миру, а угрозу новой эскалации. Arne D. заявил, что документ лишь подтверждает нежелание Зеленского и его европейских союзников завершать конфликт, назвав инициативу «бумажкой», которую Москва не сможет принять.
Комментарий Cord N. напомнил о послевоенной Германии, которая после поражения в 1945 году была вынуждена отказаться от значительных территорий. По его словам, Зеленский отказывается признать реальное положение дел, а затягивание процесса может привести к еще большим потерям.
«Так бывает, когда проигрываешь. Зеленскому следует быстро отступить, иначе территориальные потери станут еще более тяжелыми», — резюмировал Cord N.
До этого в среду, 24 декабря, украинские СМИ сообщили, что проект Зеленский представил во время общения с журналистами. Документ предполагает отказ Киева от вывода войск из новых российских регионов, при этом Москве предлагается покинуть Днепропетровскую, Николаевскую, Сумскую и Харьковскую области. Отдельным пунктом обозначено совместное управление Запорожской АЭС Украиной и США без участия России.
В РФ инициативу восприняли резко негативно. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов назвал предложенный Зеленским план попыткой уйти от реальности и игнорированием сложившихся на земле обстоятельств.
Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленский пытается выиграть время через референдум и перемирие.
