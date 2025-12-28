Завершился первый этап турнира «Кубок Святых Воинов»

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 38 0

В нем приняли участие более 600 спортсменов.

Фото, видео: Фото: Пресс-служба фестиваля «Кубок Святых Воинов Руси»; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Первый этап турнира «Кубок Святых Воинов Руси» завершился в Мытищах

Первый этап масштабного фестиваля «Кубок Святых Воинов Руси» от общественного движения «Сорок Сороков» завершился в подмосковных Мытищах. Более 600 спортсменов сразились на турнире, посвященном легендарному воину-монаху Александру Пересвету. Мероприятие открылось торжественным молебном, затем состоялись зрелищные состязания по боксу, армейскому рукопашному бою и самбо. За событием наблюдали более 500 зрителей.

Фото: Пресс-служба фестиваля «Кубок Святых Воинов Руси»

С приветственной речью выступили координаторы-основатели движения «Сорок Сороков» Андрей Кормухин и Владимир Носов, а также ответственный секретарь Патриаршей комиссии по физической культуре и спорту протоиерей Димитрий Болтрукевич, президент Федерации спортивной борьбы России, олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили и другие известные спортсмены, общественные и духовные лица.

Фото: Пресс-служба фестиваля «Кубок Святых Воинов Руси»

Кроме того, к участникам обратились ветераны и действующие военнослужащие, вернувшиеся из зоны проведения специальной военной операции. Проект стал примером единства физического и духовного развития российского народа, объединив спорт, традиции, веру и патриотизм.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как прошел турнир Лиги боевого самбо.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.69
-0.19 91.21
-0.68
Удача будет на стороне Скорпиона: подробный гороскоп на 2026 год

Последние новости

11:11
Удача будет на стороне Скорпиона: подробный гороскоп на 2026 год
11:02
Уже не Рождество: как в Европе отметили главный праздник года
10:38
Завершился первый этап турнира «Кубок Святых Воинов»
10:08
«Дед Мороз, а где мой подарочек?» 8 историй о том, что чудеса возможны
9:46
Волк сбежал из зоопарка в Японии
9:36
Весы окажутся перед выбором: подробный гороскоп на 2026 год

Сейчас читают

Деды Морозы на льду: парад новогодних волшебников со звездами «Елки-12» в Москве
«Дед Мороз, а где мой подарочек?» 8 историй о том, что чудеса возможны
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 декабря, для всех знаков зодиака
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео