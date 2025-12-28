«Не жрать»: Татьяна Буланова назвала секрет стройности после 50

Татьяна Буланова: секрет моей стройности — не жрать

Заслуженная артистка РФ Татьяна Буланова рассказала о способах поддержания стройности в новогодние праздники. По ее словам корреспонденту 5-tv.ru, главная мера — контроль за питанием, привычка «не переедать» помогает ей сохранять фигуру.

«Не жрать. Просто не жрать», — лаконично подметила артистка.

Буланова также отметила, что с 20 лет постоянно следит за весом, поэтому для нее удерживать себя в форме естественно. Певица подчеркнула, что всегда была немного полной, и это помогает ей легче держать себя в руках, в отличие от молодых стройных девушек.

«Потому что я была всегда такая немножко в теле. И мне легко держать себя в руках, потому что я к этому привыкла», — пояснила она.

Артистка также упомянула, что современные методы похудения, такие как инъекции, не оказали на нее заметного влияния.

Кроме контроля веса, Буланова рассказала о способах восстановления энергии. Основным источником сил для нее остаются сцена и живое взаимодействие со зрителями.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.