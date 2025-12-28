Зеленский прибыл в Майами для встречи с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский 28 декабря прибыл в Майами, где у него запланирована встреча с президентом США Дональдом Трампом, которая должна состояться в воскресенье вечером. Об этом сообщает «Страна.ua».

По данным издания, переговоры должны начаться в 21:00 по московскому времени. Ожидается, что встреча будет посвящена актуальным вопросам двусторонних отношений и ситуации вокруг конфликта на Украине.

Ранее в этот же день Владимир Зеленский заявил, что многое в вопросе украинского конфликта может решиться к Новому году. При этом он подчеркнул необходимость продолжения давления на Россию со стороны партнеров Киева с использованием санкционных механизмов.

В свою очередь Дональд Трамп 26 декабря заявил, что предложения Владимира Зеленского по урегулированию конфликта «не имеющими никакого значения», пока они не будут одобрены им лично. Также отмечалось, что американский лидер отнесся «довольно прохладно» к последнему предложению Зеленского по теме урегулирования.

