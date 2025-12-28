Зеленский прибыл в Майами для встречи с Трампом

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 2 054 0

Переговоры должны начаться в 21:00 по московскому времени.

Зеленский прибыл в Майами для встречи с Трампом

Фото: Zuma/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент Украины Владимир Зеленский 28 декабря прибыл в Майами, где у него запланирована встреча с президентом США Дональдом Трампом, которая должна состояться в воскресенье вечером. Об этом сообщает «Страна.ua».

По данным издания, переговоры должны начаться в 21:00 по московскому времени. Ожидается, что встреча будет посвящена актуальным вопросам двусторонних отношений и ситуации вокруг конфликта на Украине.

Ранее в этот же день Владимир Зеленский заявил, что многое в вопросе украинского конфликта может решиться к Новому году. При этом он подчеркнул необходимость продолжения давления на Россию со стороны партнеров Киева с использованием санкционных механизмов.

В свою очередь Дональд Трамп 26 декабря заявил, что предложения Владимира Зеленского по урегулированию конфликта «не имеющими никакого значения», пока они не будут одобрены им лично. Также отмечалось, что американский лидер отнесся «довольно прохладно» к последнему предложению Зеленского по теме урегулирования.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.69
-0.19 91.21
-0.68
Удача будет на стороне Скорпиона: подробный гороскоп на 2026 год

Последние новости

19:02
Спутники «Аист-2Т» успешно доставлены на целевую орбиту
18:48
Трамп осудил ООН за неспособность помочь в миротворчестве
18:19
Зеленский: многое в вопросе конфликта на Украине может решиться к Новому году
18:00
Делает зубы желтыми: стоматологи назвали самый опасный праздничный напиток
17:59
Зеленский прибыл в Майами для встречи с Трампом
17:47
«Меня никто не узнает»: Татьяна Буланова часто ездит в автобусах

Сейчас читают

Зеленский прибыл в Майами для встречи с Трампом
Ракета «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Восточный со спутниками «Аист-2Т»
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают
Умерла Брижит Бардо — чем запомнилась французская кинозвезда 1950-х

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео