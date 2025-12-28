«Продуктивный разговор»: Трамп созвонился с Путиным перед встречей с Зеленским

Трамп созвонился с Путиным перед встречей с Зеленским

Президент США Дональд Трамп сообщил о состоявшемся телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Соответствующее заявление американский лидер опубликовал в социальной сети Truth Social.

«У меня только что состоялся хороший и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Путиным перед моей встречей с президентом Украины Зеленским», — написал он.

Трамп уточнил, что переговоры с Зеленским запланированы на 28 декабря и состоятся во Флориде, в резиденции Мар-а-Лаго. Начало встречи ожидается в 21:00 по московскому времени, обсуждение пройдет в главном обеденном зале резиденции.

Ранее, 26 декабря, Трамп заявлял, что предложения Владимира Зеленского по урегулированию украинского конфликта не имеют значения до тех пор, пока не будут одобрены им лично.

В тот же день газета Financial Times сообщила, что украинский президент намерен использовать предстоящие переговоры для того, чтобы убедить Трампа усилить давление на Россию. Кроме того, Зеленский, по данным издания, планирует вновь поднять вопрос о необходимости стабильного и долгосрочного финансирования военной помощи Украине со стороны западных стран.

