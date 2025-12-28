«Продуктивный разговор»: Трамп созвонился с Путиным перед встречей с Зеленским

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 18 0

В воскресенье американский лидер примет главу киевского режима в Майами.

Трамп сообщил о продуктивном разговоре с Путиным

Фото: www.globallookpress.com/Daniel Torok

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Трамп созвонился с Путиным перед встречей с Зеленским

Президент США Дональд Трамп сообщил о состоявшемся телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Соответствующее заявление американский лидер опубликовал в социальной сети Truth Social.

«У меня только что состоялся хороший и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Путиным перед моей встречей с президентом Украины Зеленским», — написал он.

Трамп уточнил, что переговоры с Зеленским запланированы на 28 декабря и состоятся во Флориде, в резиденции Мар-а-Лаго. Начало встречи ожидается в 21:00 по московскому времени, обсуждение пройдет в главном обеденном зале резиденции.

Ранее, 26 декабря, Трамп заявлял, что предложения Владимира Зеленского по урегулированию украинского конфликта не имеют значения до тех пор, пока не будут одобрены им лично.

В тот же день газета Financial Times сообщила, что украинский президент намерен использовать предстоящие переговоры для того, чтобы убедить Трампа усилить давление на Россию. Кроме того, Зеленский, по данным издания, планирует вновь поднять вопрос о необходимости стабильного и долгосрочного финансирования военной помощи Украине со стороны западных стран.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.69
-0.19 91.21
-0.68
Удача будет на стороне Скорпиона: подробный гороскоп на 2026 год

Последние новости

20:20
«Продуктивный разговор»: Трамп созвонился с Путиным перед встречей с Зеленским
20:03
Путин подписал закон об отмене ежегодных деклараций чиновников
19:52
В НЦ «Россия» прошел фестиваль «Зимние волшебники» с Кыш Бабаем
19:40
Пожар в автосервисе Сочи полностью ликвидирован
19:34
«Не жрать»: Татьяна Буланова назвала секрет стройности после 50
19:18
Александра Горячкина стала чемпионкой мира по быстрым шахматам

Сейчас читают

Александра Горячкина стала чемпионкой мира по быстрым шахматам
Зеленский прибыл в Майами для встречи с Трампом
Делает зубы желтыми: стоматологи назвали самый опасный праздничный напиток
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео