У изъятой у блогера в «Москва-Сити» львицы выявили вирусную лейкемию

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 25 0

Животное находится под наблюдением специалистов в тяжелом состоянии.

Фото: Telegram/Парк львов ЗЕМЛЯ ПРАЙДА/lions_moscow

Вирусная лейкемия выявлена у львицы двух с половиной месяцев, которую волонтеры изъяли у московского блогера в комплексе Москва-сити. Об этом 28 декабря сообщили в Telegram-канале парка львов «Земля прайда».

«Помимо всех бед, свалившихся на малышку, пришли положительные результаты анализов на лейкемию. Это значит, что она больна этим опасным заболеванием», — рассказали в парке.

Там также отметили, что при таком диагнозе продолжительность жизни львицы может составлять от одного месяца до десяти лет в зависимости от реакции организма на вирус на разных этапах жизни.

По словам блогера, документов на животное у него не было.

«Львенка не били. Его любили <…> Раскаиваюсь полностью, признаю ошибку. Уже пожертвовали полмиллиона на лечение», — рассказал мужчина на видео, опубликованном прокуратурой Москвы в Telegram-канале.

Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы 28 декабря организовала проверку по факту возможного жестокого обращения с диким животным. Ранее, 27 декабря, волонтеры забрали львицу с тяжелыми травмами позвоночника, хвоста и лап и передали специалистам зоопарка. По словам владельца, он приобрел львенка через объявление, отметив, что такие предложения о продаже диких животных встречаются часто.

Проверка продолжается, а животное находится под наблюдением ветеринаров и специалистов парка, которые оказывают ему необходимую помощь и лечение.

