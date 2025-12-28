Трамп попросил журналистов покинуть переговоры с Зеленским

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 62 0

Встреча проходит во Флориде без участия представителей Евросоюза и завершится пресс конференцией.

Фото: Reuters/Jonathan Ernst

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский 28 декабря начали встречу за закрытыми дверями в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

Ожидается, что в ходе переговоров стороны обсудят предоставление гарантий безопасности Киеву и возможные сроки их реализации, а также вопрос экономической помощи Соединенных Штатов для восстановления Украины. Встреча проходит в формате переговоров делегаций США и Украины за обеденным столом.

По данным телеканала, Дональд Трамп в неформальной обстановке предложил журналистам перекусить, пока они ожидают пресс конференции по итогам встречи. Отмечается, что общение лидеров проходит без доступа прессы.

Ранее CNN сообщил, что представители Евросоюза не будут присутствовать на переговорах в Мар-а-Лаго. Встреча проводится в двустороннем формате без участия европейских делегаций.

До этого, 26 декабря, Дональд Трамп заявил, что предложения Владимира Зеленского по урегулированию украинского конфликта «не имеющими никакого значения», пока они не будут одобрены им лично. Эти заявления прозвучали на фоне подготовки к текущим переговорам.

