Трамп заявил об огромном прогрессе в урегулировании на Украине

Фото, видео: Reuters/Jonathan Ernst; 5-tv.ru
Стороны украинского конфликта подошли очень близко к урегулированию. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп после переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским, а также контактов с европейскими партнерами и российским лидером Владимиром Путиным.
«У нас была отличная встреча. Как кто-то сказал бы, мы решили 95% (вопросов. — Прим. ред.). Я не знаю, какой процент, но мы добились большого прогресса», — сказал Трамп на пресс-конференции с Зеленским.
Он добавил, что в понедельник снова пообщается с украинским президентом. Кроме того, Трамп ожидает дополнительные контакты с Зеленским в ближайшие недели.
Также президент США назвал разговор с европейскими лидерами отличным. Также он положительно оценил разговор с российским лидером Владимиром Путиным.
«Как вы знаете, я провел прекрасный телефонный разговор с президентом Путиным, который длился более двух часов. Мы обсудили множество позиций», — сказал Трамп.
По его словам, он обсудил ситуацию вокруг Запорожской АЭС с Зеленским, а также в ходе телефонного звонка с Путиным. При этом он подчеркнул, что ранее обсудил с российским лидером практически все вопросы урегулирования конфликта на Украине.
Трамп добавил, что считает возможной в «надлежащее время» встречу Путина и Зеленского, а также выразил уверенность в настрое России на разрешение конфликта.
В то же время президент США признал, что территориальный вопрос на Украине остался нерешенным. Трамп отметил, что не планирует посещать республику, но выразил готовность выступить перед Верховной радой, если это поможет в решении конфликта.
