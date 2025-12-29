Трамп назвал вероятные сроки завершения конфликта на Украине

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов

Американский лидер надеется урегулировать кризис за несколько недель.

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Трамп допустил разрешение конфликта на Украине в течение нескольких недель

Президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой Украины Владимиром Зеленским допустил, что конфликт в республике удастся разрешить за несколько недель и представил состав рабочих групп для переговоров.

«Если все пойдет очень хорошо, то, может, несколько недель. Если нехорошо, то дольше. А если из рук вон плохо, то этого не произойдет. Было бы обидно, но этот шанс есть. Впрочем, через несколько недель мы так или иначе узнаем», — заявил Трамп.

Также он представил состав рабочей группы со стороны США. В нее вошли спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, зять и советник президента США Джаред Кушнер, госсекретарь Марко Рубио, министр войны Пит Хегсет, генерал ВВС Дэн Кейн.

«И, возможно, к ним присоединятся еще один или два человека», — добавил президент США.

Зеленский, в свою очередь, озвучил состав украинской рабочей группы. В нее вошли секретарь СНБО Рустем Умеров, замминистра иностранных дел Сергей Кислица, глава Генштаба Андрей Гнатов.

«И очень важно, что потом эта рабочая группа будет сотрудничать и с Россией, хорошо? Потому что если мы будем работать только между собой, мы особо не решим проблему. Так что они будут работать с Россией», — указал Зеленскому Трамп.

Президент США добавил, что смог завершить восемь войн, одна из которых длилась 37 лет, и заявил о желании президента России Владимира Путина завершить конфликт на Украине.

Как ранее писал 5-tv.ru, Трамп заявил об огромном прогрессе в урегулировании на Украине. Он назвал встречу с Зеленским замечательной, а разговор с Путиным — отличным.

Удача будет на стороне Скорпиона: подробный гороскоп на 2026 год

