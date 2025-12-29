«Терпеть не могу»: что SHAMAN не любит в новогоднем оливье

SHAMAN заявил, что терпеть не может яблоки в салате оливье

Приготовление традиционных новогодних блюд разнится в каждой семье. Кто-то предпочитает класть рис в крабовый салат, а другие не могут обойтись без соленых огурцов в селедке под шубой. Например, заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, на дух не переносит один ингредиент в салате оливье. Об этом он рассказал в интервью с 5-tv.ru на церемонии награждения XIII Народной премии «Звезды Дорожного радио».

«Главное яблоки туда не добавлять, терпеть не могу», — поделился певец.

До этого SHAMAN рассказал, что просит близких ничего не дарить ему на праздники, однако супруга преподносит сюрпризы без повода. Таких презентов от жены у него скопилось аж 15 штук, и это не предел. Артист воспринимает подарки от возлюбленной как полезный жест внимания.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, телеведущая Юлия Барановская раскрыла секрет идеального салата, чтобы наверняка понравился и запомнился каждому.

