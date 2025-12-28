«Уже 15 скопилось»: что Екатерина Мизулина дарит SHAMAN
Артист просит близких ничего не дарить ему на праздники, но супруга преподносит сюрпризы без повода.
Фото, видео: legion-media/Persona Stars/053; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
SHAMAN рассказал, что Екатерина Мизулина дарит ему полезные презенты
Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, признался, что принципиально отказывается от подарков — даже от самых близких. Об этом он рассказал в беседе с 5-tv.ru во время церемонии вручения XIII Народной премии «Звезды Дорожного радио».
По словам артиста, он заранее предупреждает друзей и родных, чтобы на праздники ему ничего не дарили. Музыкант объясняет это просто: необходимости в подарках он не испытывает.
«У меня все есть, у меня все хорошо», — подчеркнул SHAMAN, отметив, что предпочитает практичные и нужные вещи, а не эффектные, но бесполезные сюрпризы.
Однако есть одно исключение. Жена певца, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, нарушает этот запрет. Артист рассказал, что она делает подарки без повода, руководствуясь вниманием к деталям его образа.
Чаще всего в качестве сюрпризов от возлюбленной SHAMAN получает галстук — аксессуар, который, по его мнению, способен полностью изменить впечатление даже от классического костюма.
Музыкант отметил, что в последнее время его часто видят в строгих образах, однако иногда формат мероприятий требует более формального стиля. Именно тогда и выручают подарки от жены. По подсчетам исполнителя, в коллекции уже около 15 галстуков от Екатерины, и, как он с улыбкой добавил, это явно не предел.
«Вот мне Катерина часто дарит галстуки. У меня уже в коллекции галстуков 15, наверное, от нее скопилось. Но это еще не предел. Она мне дарит их просто так, потому что, ну, это атрибут такой интересный», — поделился артист.
Певец отметил, что воспринимает такие презенты как полезный жест внимания со стороны супруги.
Помимо этого, SHAMAN подчеркнул, что просьба не дарить подарки остается актуальной для всех остальных. Но в случае с супругой он, похоже, готов делать приятные исключения.
Ранее, писал 5-tv.ru, SНАМАN допустил возможность попробовать себя в кино.
Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
93%
Нашли ошибку?