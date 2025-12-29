Мужчина умер после принудительного исполнения супружеского долга

Алексей Мокряков
Все жены нигерийца по очереди заставили его вступить с ними в интимную связь. Они считали это «актом справедливости».

Фото: www.globallookpress.com/Li Qihua

В Нигерии погиб мужчина, глава полигамной семьи. Смерть наступила в результате сердечного приступа после серии интимных контактов нигерийца с его супругами. Об этом сообщает Dailypost.ng.

Как пишут журналисты, в семье давно назревал конфликт: мужчина отдавал предпочтение своей самой молодой жене, что вызывало недовольство остальных пяти женщин. В какой-то момент они решили «восстановить справедливость» и силой заставили своего супруга вступить с каждой из них в интимную связь. В результате мужчине стало плохо — сердце не выдержало нагрузку. Прибывшие на место медики констатировали смерть.

Полигамные браки распространены в некоторых регионах Африки, включая части Нигерии, где такие отношения считаются традиционными.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Таиланде 70-летний пенсионер не выжил после секса втроем. Отмечается, что все трое участников оргии употребили запрещенные вещества. Правоохранительные органы начали расследование.

