Чиновник из Дагестана лишился должности из-за скандала

Его сын стал участником погрома.

Следователи разбираются в деталях скандала, который уже стоил должности дагестанскому чиновнику. А все из-за выходки его сына.

Вместе с друзьями молодой человек устроил погром в продуктовом магазине. И избил продавщицу. В нее полетели бутылки. Чудом ей удалось увернуться и вытолкать дебоширов на улицу. Но те не успокоились. Стали бить стекла, забросали павильон камнями, стульями и всем что попало под руку.

Есть информация, что участники погрома были пьяными, а конфликт разгорелся из-за отказа дать деньги в долг.

В ситуацию уже вмешался Следственный комитет России. Дебоширов задержали. Все они теперь — фигуранты уголовного дела.

Чиновник из Дагестана лишился должности из-за скандала
