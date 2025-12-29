В Подмосковье дети чуть не погибли, катаясь на ватрушке
Пострадавшие остаются в больнице.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков; 5-tv.ru
Катание на ватрушке едва не закончилось трагедией в подмосковной Балашихе. Школьники скатились со склона на лед, который внезапно треснул. В итоге трое детей провалились в воду. Один из них смог выбраться. Другим на помощь бросились прохожие. Рискуя жизнью, детей вытащили на берег.
«Они пошли на озеро взрывать петарды, один кусок провалился, лед растрескался и они втроем упали. Моя сестра позвала помощь, папа Ярика пришел, разделся и прыгнул за ними», — вспоминают очевидцы Платон и Тамерлан.
Один ребенок был уже без сознания — его откачали прохожие. Пострадавших занесли в подъезд ближайшего дома и вызвали медиков.
«Известия» нашли героя, который — без преувеличения — спас детям жизнь.
«Второй уже переставал барахтаться, прям нахлебался. Был без сознания. На берегу уже откачивали», — рассказывает Артур Панов.
Двоих детей отправили в больницу с воспалением легких. Одного из них сразу определили в реанимацию. Историей заинтересовалась прокуратура. Идет проверка.
