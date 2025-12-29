В Подмосковье дети чуть не погибли, катаясь на ватрушке

Эфирная новость 63 0

Пострадавшие остаются в больнице.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Катание на ватрушке едва не закончилось трагедией в подмосковной Балашихе. Школьники скатились со склона на лед, который внезапно треснул. В итоге трое детей провалились в воду. Один из них смог выбраться. Другим на помощь бросились прохожие. Рискуя жизнью, детей вытащили на берег.

«Они пошли на озеро взрывать петарды, один кусок провалился, лед растрескался и они втроем упали. Моя сестра позвала помощь, папа Ярика пришел, разделся и прыгнул за ними», — вспоминают очевидцы Платон и Тамерлан.

Один ребенок был уже без сознания — его откачали прохожие. Пострадавших занесли в подъезд ближайшего дома и вызвали медиков.

«Известия» нашли героя, который — без преувеличения — спас детям жизнь.

«Второй уже переставал барахтаться, прям нахлебался. Был без сознания. На берегу уже откачивали», — рассказывает Артур Панов.

Двоих детей отправили в больницу с воспалением легких. Одного из них сразу определили в реанимацию. Историей заинтересовалась прокуратура. Идет проверка.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.69
-0.19 91.21
-0.68
Козероги найдут точку опоры: подробный гороскоп на 2026 год

Последние новости

12:00
В России могут запретить батутные центры
11:41
«Это ей урок на всю жизнь»: Юлиан о реакции звезд на решение суда по делу Долиной
11:28
Создатель русского ампира: 250 лет назад родился архитектор Карл Росси
11:11
Козероги найдут точку опоры: подробный гороскоп на 2026 год
11:07
Поклонники Веры Алентовой собираются у театра Пушкина для прощания с актрисой
11:02
Соглашение с Мозамбиком, штрафы, возраст принесения присяги: Путин подписал ряд важных законов

Сейчас читают

Поклонники Веры Алентовой собираются у театра Пушкина для прощания с актрисой
Модель Линникова заявила о попытке изнасилования во время отдыха
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 декабря, для всех знаков зодиака
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео