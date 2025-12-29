Пятилетнего мальчика раздавило в горнолыжном подъемнике

Дарья Орлова
Семейная поездка на зимний курорт закончилась трагедией из-за сбоя в зоне, где не оказалось персонала.

Мальчика раздавило в горнолыжном подъемнике

Фото: © Getty Images/Galina Chetvertina

На горнолыжном курорте в Японии погиб пятилетний ребенок, попав в движущийся траволатор (движущаяся лента, часть конструкции подъемника. — Прим. ред.). О случившемся сообщает The Guardian.

Трагедия произошла на курорте в городе Отару на острове Хоккайдо. Пятилетний Хината Гото приехал туда с семьей из Саппоро. При сходе с движущейся дорожки, соединяющей парковку с горнолыжным склоном, мальчик потерял равновесие и упал. Его правая рука оказалась зажата внутри механизма так называемого «снежного эскалатора» длиной около 30 метров.

Мать ребенка немедленно нажала кнопку экстренной остановки и вызвала спасательные службы. Освободить мальчика удалось примерно через 40 минут после поступления вызова. К тому моменту он находился без сознания. Ребенка срочно доставили в медицинское учреждение, однако спасти его не удалось.

Как отмечается, траволатор не был оснащен поручнями, а в момент происшествия поблизости не находилось сотрудников курорта. Представители комплекса заявили, что в день трагедии оборудование проходило плановую проверку и не выявило неисправностей.

Полиция начала проверку обстоятельств случившегося. Не исключается возбуждение уголовного дела по статье о профессиональной халатности, повлекшей гибель человека.

