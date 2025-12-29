Бредовые идеи: психиатры предупредили о риске психозов при длительном общении с чат-ботами

Дарья Орлова
Дарья Орлова 15 0

Специалисты обратили внимание на неожиданный эффект технологий, которые все чаще становятся собеседниками для людей.

Почему общение с чат-ботами может быть опасно

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

WSJ: при длительном общении с чат-ботами существует риск развития психоза

Продолжительное и интенсивное использование чат-ботов на основе искусственного интеллекта может быть связано с развитием психозов и бредовых состояний у части пользователей. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на мнения практикующих психиатров.

По словам специалистов, проблема заключается не в том, что технология напрямую формирует бредовые идеи, а в механизме взаимодействия человека с программой. Как пояснил психиатр Калифорнийского университета Кит Саката, пользователь излагает чат-боту собственную картину реальности, а алгоритм воспринимает ее как достоверную и возвращает в том же виде. В результате человек получает подтверждение своих искаженных убеждений, что может усиливать замкнутый круг бредового мышления.

Эксперты отмечают, что чат-боты не подвергают сомнению сказанное и не корректируют ложные представления, из-за чего ошибочные идеи могут закрепляться и становиться более устойчивыми.

По данным издания, с начала весны было зафиксировано несколько десятков случаев, когда у пользователей, регулярно и подолгу общавшихся с чат-ботами, диагностировали психозы и бредовые расстройства.

Бредовые идеи: психиатры предупредили о риске психозов при длительном общении с чат-ботами
