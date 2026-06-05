Экс-разведчик США Риттер: ВСУ могли применить ИИ при ударе по Старобельску

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 42 0

При этом в атаке все равно участвовал боевик-наблюдатель.

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Вооруженные силы Украины могли нанести удар по колледжу в Старобельске при помощи искусственного интеллекта. Об этом в студии «Известий» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) заявил бывший разведчик Вооруженных сил США и военный эксперт Скотт Риттер.

По словам экс-военнослужащего, программа могла ошибочно идентифицировать форменную одежду учеников как обмундирование Вооруженных сил России. Нейросеть автоматически определила колледж в качестве цели для атаки. Кроме того, на одной из фотографий с профориентационного мероприятия в конференц-зале учреждения находился действующий представитель Министерства обороны РФ.

По мнению Риттера, при атаке на колледж ВСУ использовали четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА), на каждом из которых было по четыре ракеты. Несмотря на применение ИИ, во время полетов дронам все равно нужен был визуальный контакт с целями — это подтверждает, что в штабе находился боевик-наблюдатель.

Ранее журналист Кристофер Хелали заявил в рамах ПМЭФ, что западные СМИ не освещают трагедию в Старобельске, поскольку это может поставить вопросы о роли западных стран в происходящем.

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Экс-разведчик США Риттер: ВСУ могли применить ИИ при ударе по Старобельску

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